В Калининграде ввели в строй детсад по ул. Красной

Новый корпус начальной школы-детского сада № 72 на ул. Красной получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшее время садик примет воспитанников, сообщает горадминистрация на своем сайте



Новый корпус рассчитан на 450 человек, он возведен во внутреннем дворе школы № 72. В здании детского сада разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. В проекте предусмотрено все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории, отметили в мэрии.

На первом этаже детского сада разместился пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже — физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем — административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса расположены групповые ячейки. Для связи между этажами оборудованы лифты.