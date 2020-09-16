В Калининграде ввели в строй детсад по ул. Красной

В Калининграде ввели в строй детсад по ул. Красной
Фото Нового Калининграда
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Новый корпус начальной школы-детского сада № 72 на ул. Красной получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшее время садик примет воспитанников, сообщает горадминистрация на своем сайте

Новый корпус рассчитан на 450 человек, он возведен во внутреннем дворе школы № 72. В здании детского сада разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. В проекте предусмотрено все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории, отметили в мэрии.

На первом этаже детского сада разместился пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже — физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем — административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса расположены групповые ячейки. Для связи между этажами оборудованы лифты.

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