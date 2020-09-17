За сутки в Калининградской области зарегистрировали 33 случая коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 33 случая заражения коронавирусом. При этом выписали 44 пациента, сообщили «Новому Калининграду» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, по состоянию на 17 сентября в регионе зарегистрировано в общей сложности 3875 случаев заражения COVID. 76 человек скончались, выздоровели 3077 пациентов.

В целом по России за сутки выявили 5762 инфицированных в 83 регионах. Общее количество случаев заражения в стране по состоянию на 17 сентября достигло 1 085 281. Скончалось 19 061 человек, выписали 895 868 пациентов.