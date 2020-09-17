Бабура: прививка от гриппа — защита от тяжёлой формы микст-инфекции

Бабура: прививка от гриппа — защита от тяжёлой формы микст-инфекции
Елена Бабура. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Прививка от гриппа особенно актуальна в 2020 году, поскольку в предстоящем эпидсезоне существует риск одновременной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

«В предстоящем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжёлых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Поэтому прививка — это защита от тяжёлой формы микст-инфекции», — цитирует Бабуру пресс-служба ведомства.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора, состав противогриппозных вакцин ежегодно актуализируется. Для эпидемического сезона 2020-2021 годов, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, изменён весь «штаммовой» состав вакцины: обновлены штаммы вирусов гриппа А(H1N1/09), гриппа А (H3N2) и гриппа B.

«Вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом и направлена не только на снижение заболеваемости, но и количества осложнений, обострений хронических болезней, смертности и экономических потерь. Смертность привитых взрослых от внебольничных пневмоний снижается в 2,5-3 раза. Типоспецифический иммунитет после прививки развивается через 2-4 недели, а его продолжительность — 6-12 месяцев, поэтому прививаться против гриппа следует ежегодно», — отметили в ведомстве.

Показатель охвата иммунизацией против гриппа в 2018 году в Калининградской области составил 45,3%, в 2019 году — 50,3%. В 2020 году планируется привить не менее 60% жителей региона.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter