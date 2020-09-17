Бабура: прививка от гриппа — защита от тяжёлой формы микст-инфекции

Прививка от гриппа особенно актуальна в 2020 году, поскольку в предстоящем эпидсезоне существует риск одновременной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

«В предстоящем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжёлых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Поэтому прививка — это защита от тяжёлой формы микст-инфекции», — цитирует Бабуру пресс-служба ведомства.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора, состав противогриппозных вакцин ежегодно актуализируется. Для эпидемического сезона 2020-2021 годов, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, изменён весь «штаммовой» состав вакцины: обновлены штаммы вирусов гриппа А(H1N1/09), гриппа А (H3N2) и гриппа B.

«Вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом и направлена не только на снижение заболеваемости, но и количества осложнений, обострений хронических болезней, смертности и экономических потерь. Смертность привитых взрослых от внебольничных пневмоний снижается в 2,5-3 раза. Типоспецифический иммунитет после прививки развивается через 2-4 недели, а его продолжительность — 6-12 месяцев, поэтому прививаться против гриппа следует ежегодно», — отметили в ведомстве.

Показатель охвата иммунизацией против гриппа в 2018 году в Калининградской области составил 45,3%, в 2019 году — 50,3%. В 2020 году планируется привить не менее 60% жителей региона.