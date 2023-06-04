Движение на Острове и по Второй эстакаде перекрыто из-за соревнований по бегу

Движение на Острове и по Второй эстакаде перекрыто из-за соревнований по бегу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининграде в воскресенье, 4 июня, перекрыто движение на Октябрьском острове и прилегающих улицах. Причина — проведение Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение перекрыли с 7 до 14 часов. Речь об улицах и мостах:

— Триумфальная аллея на участке от ул. Героя России Р. Филиппова до Парадной набережной;

— Парадная набережная на участке от Триумфальной аллеи до ул. Октябрьской;

— ул. Октябрьская на участке от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

— 2-я эстакада от ул. Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;

— спуск со 2-й эстакады на Парадную набережную;

— Аллея Чемпионов на всем протяжении;

— Восточная эстакада от Аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

— ул. Ялтинская на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;

— наб. Ген. Карбышева на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

— ул. Ген. Павлова на участке от Солнечного бульвара до наб. Ген. Карбышева.

Автобусные маршруты №№ 21, 40 идут по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Автобусные маршруты №№ 9, 92, 94 по ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусный маршрут № 72 — по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Автобусный маршрут № 39 по ул. 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на о. Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

Трамвайные маршруты № 5 и 3 — по ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.

По маршруту полумарафона выставлены ограждения и дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения, сориентироваться горожанам и гостям помогут сотрудники ГИБДД и волонтёры.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter