В России запретили летом ездить на авто с зимними шинами, зимой — с летними

Запрет на использование автомобильных шин не по сезону установлен в России. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.



«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств [...]: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — сказано в документе.

Также запрещается эксплуатация автомобиля, если зимние шины, шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все его колеса, указано в постановлении.

Как отмечает ТАСС, M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию М1 попадают практически все марки легковых автомобилей. N1 (фургон) — транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны.