В Калининграде начали ремонтировать фасад Историко-художественного музея (фото)

В Калининграде начали ремонтировать фасад Историко-художественного музея. У торца здания установили строительные леса.

Согласно документам на сайте госзакупок, подрядчику — компании «Даэр Строй Сервис» — предстоит заново оштукатурить здание, заменить металлические козырьки и разрушенные элементы карниза. Работы планируется завершить в конце августа. На них выделено 23,3 млн рублей.

Также Историко-художественный музей намерен сделать новую подсветку фасада. На работы государственное учреждение готово выделить 29,5 млн рублей.

Историко-художественный музей располагается на ул. Клинической, 21. Это бывший кёнигсбергский «Штадтхалле» (городской зал). Здание построено по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля. Оно было торжественно открыто 17 марта 1912 года.

Фото: Новый Калининград