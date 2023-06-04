Власти заключают контракт на ремонт променада в Янтарном, работы будут идти почти все лето

Власти заключают контракт на ремонт променада в Янтарном, работы будут идти почти все лето
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Торги на ремонт променада в Янтарном завершились, власти заключают контракт с калининградским ООО «Миарт». Такие данные опубликованы на портале госзакупок.

В аукционе принимали участие две компании, заявка второй была признана не соответствующей условиям конкурса из-за того, что она не предоставила нужных документов (они касаются опыта выполнения соответствующих работ). ООО «Миарт» понизило начальную сумму контракта на тендере на 88 тыс. рублей — до 17, 49 млн рублей.

Подрядчику нужно будет устранить дефекты покрытия, заменив часть деревянного настила. Также местами нужно будет заменить перила и лестницы. Поверхности должны быть обработаны специальным огнезащитным составом. На работы отводится 60 дней.

Местные власти заявляли, что полностью перекрывать променад на время ремонта не будут.

Подкралось лето: почему променад в Янтарном оказался не готов к турсезону и что его ждёт

Ранее сообщалось, что на ремонт променада выделено 24 млн рублей. Как пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» директор Центра комплексного развития туризма Янтарного Денис Ефремченко, сейчас идет речь о ремонте 700 метров сооружения, одобренных экспертизой. Оставшиеся 6 млн рублей с небольшим пойдут на приведение в порядок еще одного отрезка, насколько большого, станет понятно позже, отметил директор центра. Длина променада — 2 км.

Деревянный променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе Приграничного сотрудничества, которая финансировалась большей частью Евросоюзом. Из-за ошибки проектировщиков проблемы у променада возникали с самого начала: он оказался слишком низким и штормовыми зимами постоянно заносился песком: местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны в метр высотой.

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