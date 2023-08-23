Сроки окончания ремонта променада в Янтарном перенесены на октябрь

Глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин записал видеообращение по поводу ситуации с ремонтом променада. В ролике, опубликованном на странице местной администрации «ВКонтакте», говорится о том, что сроки окончания работ пришлось перенести.



«Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы качественно заменить все лаги и верхнее покрытие, чтобы оно прослужило многие годы, — отметил глава администрации. — Работы будут оплачиваться только по факту».

Генеральный подрядчик привлёк субподрядчика, который с работами не справился, рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» Артур Крупин. Новый исполнитель уже определён и приступил к работе 21 августа.

По контракту работы должны быть выполнены за 60 дней. Если не будет сбоев с поставкой древесины, завершить ремонт рассчитывают к началу октября, добавил сити-менеджер.

В июне 2023 года власти заключили контракт на ремонт променада в Янтарном с калининградским ООО «Миарт» на сумму 17,5 млн рублей.

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Построен он был в 2014 году за 44 млн рублей по программе Приграничного сотрудничества, которая финансировалась большей частью Евросоюзом. Из-за ошибки проектировщиков проблемы у променада возникали с самого начала: он оказался слишком низким и штормовыми зимами постоянно заносился песком: местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны в метр высотой.