В Калининграде запустили турмаршрут «по памятным местам» штурма Кенигсберга

В Калининграде запустили турмаршрут «по памятным местам» штурма Кенигсберга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде появился туристический маршрут «по памятным местам штурма города Кёнигсберг в апреле 1945 года». Об этом сообщил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак в соцсетях.

Маршрут разработан совместно с Калининградским историко-художественным музеем для самостоятельных туристов, для этого на сервисе izi.travel разработана бесплатная аудиоэкскурсия. По словам Ермака, основными объектами показа станут: трехмерная панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм», демонстрирующая разрушенный от военных действий центр города; экспозиции музея «Бункер», где была подписана капитуляция кенигсбергского гарнизона; смотровая площадка башни Дона, «на которой гид расскажет о последнем очаге сопротивления и победном пути советских солдат». Экскурсии на смотровую площадку башни проводятся с мая по сентябрь ежедневно в 12:00 и 15:00.

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