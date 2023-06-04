Калининградцам обещают жаркую погоду и продолжение засухи

Предстоящая неделя в Калининградской области будет в основном жаркой и сухой. По данным Гидрометцентра России, если понедельник и вторник температура воздуха составит 20-22 градуса, то в среду, четверг и пятницу поднимается до 25-26 градусов. Слабые осадки возможны лишь в пятницу. Ночные температуры к концу недели достигнут 13 градусов.



Калининградский центр по гидрометеорологии дождей не обещает . Согласно его прогнозу, в понедельник ожидается 21 градус, со вторника по пятницу — 24-25 градусов. К концу недели по ночам, по его данным, будет доходить до 12 градусов выше нуля.