Калининградцам обещают жаркую погоду и продолжение засухи

Предстоящая неделя в Калининградской области будет в основном жаркой и сухой. По данным Гидрометцентра России, если понедельник и вторник температура воздуха составит 20-22 градуса, то в среду, четверг и пятницу поднимается до 25-26 градусов. Слабые осадки возможны лишь в пятницу. Ночные температуры к концу недели достигнут 13 градусов.
Предстоящая неделя в Калининградской области будет в основном жаркой и сухой. По данным Гидрометцентра России, если понедельник и вторник температура воздуха составит 20-22 градуса, то в среду, четверг и пятницу поднимается до 25-26 градусов. Слабые осадки возможны лишь в пятницу. Ночные температуры к концу недели достигнут 13 градусов.