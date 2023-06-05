В 2023 году в Калининграде спрос на услуги мастеров тату и пирсинга вырос в 1,7 раза

В Калининграде в 2023 году накануне лета вдвое вырос спрос на различные бьюти-услуги. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито».



Спрос на бьюти-услуги за май у калининградцев вырос сразу на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных запросов — маникюр и педикюр, услуги парикмахеров и тату-мастеров. По подсчетам аналитиков, в среднем жительницы города могут тратить на полный комплекс популярных бьюти-процедур перед отпуском от 5 300 рублей.

С началом лета наиболее активно в Калининграде спрос вырос на услуги для ресниц и бровей — +283% за год. Средняя цена за наращивание ресниц по стране составила около 2 000 рублей. Укладка бровей обойдется от 1 500 рублей.

В число востребованных специалистов в Калининграде также вошли парикмахеры-стилисты (+87%), мастера по маникюру и педикюру (+102%). В зависимости от вида услуги меняется и цена. Так, например, по стране стрижка на длинные волосы обойдется в 1 000 рублей, покраска корней — от 3 000 рублей, а уходовые процедуры могут стоить от 5 000 рублей. А вот средняя цена за комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком в Калининграде составила 800 рублей.

«Активизировались в этом сезоне и любители экспериментов — так, на 173% вырос спрос на мастеров по тату и пирсинг», — уточнили в сервисе.

Таким образом, подготовка к сезону отпусков в Калининграде обойдется жителям минимум в 5 300 рублей. В эту сумму входит поход к мастерам по наращиванию ресниц, укладке бровей, ногтевому сервису и стилисту по волосам.

По итогам мая в Калининграде объявлений от специалистов в сфере красоты стало больше на 39% по сравнению с маем прошлого года. Согласно результатам исследования, средний чек с заказа в сфере бьюти-услуг — около 1 600 рублей, однако финальная стоимость варьируются в зависимости от вида услуги, сложности и объема работы.