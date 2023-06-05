«Норма 5-10 сантиметров»: калининградцы пожаловались на превращение газонов в пустыню

В Калининграде из-за отсутствия полива и неправильного покоса травы солнце выжгло газоны. На эту проблему обратили внимание калининградцы, которые озвучили ее губернатору Антону Алиханову.



«Антон Андреевич, помогите наладить полив, — написала одна из жительниц в комментариях на странице главы региона „ВКонтакте“, — ваши подчиненные этого сделать не могут. Ни молодых саженцев, ни травы в парках, неправильная стрижка в засуху — кругом сено уже».

Губернатор ответил, что поливом и покосом в Калининграде занимаются представители мэрии города, но вскоре в комментариях появился представитель минконтроля Калининградской области.

«Как рассказали наши специалисты, по условиям договора управления управляющая организация должна следить за состоянием придомовой территории и содержать её в порядке, — пояснили в министерстве. — В перечень работ по договору входит и окос травы на придомовой территории. Ещё во многих муниципалитетах есть правила благоустройства территории. В них указана высота, в пределах которой нужно скашивать траву. Например, в Калининграде высота травяного покрова придомовых территорий должна быть в пределах от пяти до десяти сантиметров. При окосе обслуживающие организации должны придерживаться этой высоты».