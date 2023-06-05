На Госуслугах начался прием заявлений на поступление в колледжи

На портале Госуслуги заработал сервис по приему заявлений в колледжи. Об этом сообщает Минцифры РФ в своем официальном телеграм-канале.



«Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах. Их число после начала приёмной кампании будет расти», — уточняют в министерстве.

Сроки подачи заявлений на очную форму обучения: для творческих специальностей — до 10 августа, для остальных — до 15 августа. После подачи заявления в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.

«Если останутся свободные места на очную форму обучения, приём документов будет продлён до 25 ноября. Сроки приёма на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно», — подчеркивается в релизе.

Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.