Учительница из Балтийска оказалась в числе 11 лучших педагогов начальных классов в стране

Учительница начальных классов школы № 5 Балтийска Елена Ковшова стала победителем интернет-тура Всероссийской олимпиады «Мой первый учитель». Об этом сообщает телеграм-канал Балтийского городского округа.

«В номинации „Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся“ выбрали 11 лучших педагогов начальных классов из разных городов России, в том числе и нашего учителя из Балтийска. Поздравляем Елену Анатольевну! Ей еще предстоит публично представить итоги своего педагогического проекта», — говорится в сообщении.