10 июня в Светлогорске ограничивают движение транспорта из-за Дня города (схема)

В субботу, 10 июня, в Светлогорске будет ограничено движение транспорта из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом информирует телеграм-канал Светлогорского городского округа.

В этот день с 08:00 до 23:59 будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина от перекрестка с ул. Штрауса до железнодорожного вокзала «Светлогорск-2», по ул. К. Маркса, ул. Динамо, ул. Октябрьской. Автомобилистам рекомендуют объезжать перекрытые участки по Майскому проезду и Калининградскому проспекту.

Также в сообщении подчеркивается, что муниципальная парковка на ул. Ленина в субботу будет зарезервирована для транспорта артистов и почетных гостей.

В то же время для удобства гостей праздника в 23:59 будет организован электропоезд «Ласточка» Светлогорск — Калининград.