Власти: изменения в отправке посылок для курьерских служб не повлияли на сроки доставки

Власти: изменения в отправке посылок для курьерских служб не повлияли на сроки доставки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Изменения в отправке посылок, которые действуют в Калининградской области с апреля, не повлияли на сроки доставки грузов курьерскими службами. Об этом сообщил в разговоре с журналистами во вторник, 6 июня, представитель областного Центра поддержки предпринимательства Павел Козлов.

«Оперативность перемещения товаров высока, поскольку формирование товарной партии происходит в прежнем порядке, перемещение ее сюда (на таможенный пост в аэропорту „Храброво“, — прим. „Нового Калининграда“) и совершение таможенных операций отлажено. Сейчас, я думаю, оно будет потихонечку ускоряться по мере получения необходимого опыта и компанией, которая осуществляет сервис, и сотрудниками, которые совершают таможенные операции. Я полагаю, что это позволит сохранить необходимую скорость пересылки товаров», — прокомментировал Козлов.

Он также высказал мнение, что изменения, внесенные в законодательств, не ухудшили положение компаний, оказывающих услуги по доставке посылок для физлиц. «Просто они поменяли, условно говоря, вид транспорта, если почтовые отправления и почтовую пересылку как отдельный вид транспортировки рассматривать (курьерские службы перешли с железнодорожного транспорта, используемого „Почтой России“, на авиасообщение, — прим. „Нового Калининграда“). Наверное, ухудшения не произошло. По крайней мере, об этом говорит то, что компаниям удалось наладить в прежнем объеме процесс перевозки», — сказал представитель Центра поддержки предпринимательства.

С апреля для жителей Калининградской области ввели новые требования к отправке посылок в «большую» Россию. Из-за поправок в закон об Особой экономической зоне службы доставки приостанавливали их прием. В отделениях «Почты России» появились объявления для клиентов-физлиц о требованиях к описи отправлений.

В конце апреля пресс-служба областной таможни разъяснила, что «Почта России» на сегодняшний день — единственный «назначенный почтовый оператор», который уполномочен доставлять посылки из Калининградской области в «большую» Россию и обратно. Вместе с тем калининградцы могут выбирать другой способ перемещения груза, в частности — компанией-перевозчиком. В этом случае он не считается почтовым отправлением. Как утверждают областные власти, изменения в законодательстве позволили «по большей мере» перекрыть «серую зону».

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