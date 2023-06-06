Калининградец ищет родственников ефрейтора, потерявшего медаль на Бальге (фото)

Калининградец ищет родственников ефрейтора, потерявшего медаль на Бальге (фото)
Фото: Сергей Синцов
Все новости по теме: Поисковики, воинские захоронения

Калининградец, нашедший на Бальге советскую награду, разыскивает родственников ее владельца. На сегодняшний день Сергею Синцову удалось через архив Минобороны установить имя советского солдата и место его рождения.

Награду он нашел еще в феврале этого года, после чего обратился за помощью к поисковикам.

«Медаль я нашёл лично, в конце февраля этого года, — рассказал Сергей „Новому Калининграду“. — Далее я отправил её в поисковый отряд „Восток“ в город Электрогорск Московской области. Подключились поисковики из Нижнего Новгорода. Первый шаг сделан, имя героя установили, ребята молодцы, им огромный респект».

Владельцем награды оказался ефрейтор Андрей Иванович Милованов 1916 года рождения, разведчик 768-го легкого артиллерийского полка 16-й легкой артбригады.

Награду он получил за то, что в июле 1943 года в ходе разведки обнаружил 10 целей. Судя по архивным документам, предоставленным Сергею Синцову, проживал Милованов на Сахалине, в руднике Портовом.

«Следующий сложный шаг — поиск близких, — заключает Синцов — Очень надеюсь, что награда вернётся к потомкам».

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