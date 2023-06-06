Калининградская полиция за пять месяцев изъяла почти 30 тысяч литров алкоголя

В Калининградской области за пять месяцев этого года полицейскими из незаконного оборота изъято почти 30 000 литров алкоголя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, за этот период проверено 435 предприятий, реализующих алкогольную продукцию.



«Из незаконного оборота изъято 29470 литров спиртосодержащей жидкости, — уточняет пресс-служба ведомства. — По выявленным нарушениям составлено 173 протокола об административном правонарушении, в том числе 4 административных протокола в отношении юридических лиц, 94 протокола в отношении индивидуальных предпринимателей. Также за 5 месяцев в сфере незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено 6 уголовных дел в отношении 6 лиц».

Только за этот год, как уточняется, на предпринимателей-нарушителей наложено штрафов на сумму 1 970 000 рублей, также вынесено 22 решения о конфискации алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.