В Калининграде закрыли на ремонт два городских фонтана

В Калининграде на ремонт и профилактические работы закрыли два фонтана в центре города: на площади Победы и в сквере у памятника Шиллеру. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, до конца недели оба объекта постараются закончить.



«Даже несмотря на жару, нельзя откладывать профилактику, так как это может привести к неприятным последствиям, — прокомментировали работы в пресс-службе. — Но мы стараемся спланировать её в будни, чтобы в выходные как можно большее число горожан смогло отдохнуть рядом с гидротехническими сооружениями».

Фонтан у ТЦ «Кловер» в пресс-службе пообещали открыть в четверг, а работы на фонтану у памятника Шиллеру будут проводить в четверг-пятницу.