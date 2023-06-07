Житель Светлого напал на калининградку в подъезде и отобрал у нее полмиллиона рублей

В Калининграде в подъезде жилого дома на улице Летней произошло нападение на 33-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, нападавшим был житель Светлого, и ему удалось отнять у калининградки крупную сумму денег.



«По версии следствия, поздним вечером 18 апреля неизвестный мужчина в подъезде дома по улице Летней похитил 500 000 рублей, принадлежащие 33-летней местной жительнице. Предварительно установлено, что злоумышленник попытался вырвать у потерпевшей сумку, в результате чего денежные средства выпали. С добычей незнакомец скрылся», — поясняет пресс-служба ведомства.

Вскоре личность нападавшего была установлена — им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний житель Светлого. 250 000 рублей он перевел своим близким, на свои нужды он успел потратить 50 000 рублей, и ещё 200 000 рублей полицейским удалось изъять.

По факту ограбления в крупном размере против агрессора возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.