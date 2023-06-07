На Куршской косе начали штрафовать посетителей за кормление диких животных

Посетителей Куршской косы начали штрафовать за кормление диких животных на территории национального парка. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 7 июня, сообщил руководитель нацпарка Анатолий Калина.



«С введением нового положения о нацпарке, которое зарегистрировано в Минюсте, кормление животных на территории национального парка запрещено. То есть раньше мы просили: „Не кормите“. Мы предупреждали: „Не нужно делать это с животными“. Теперь это запрещено. Если инспектор увидит, что вы кормите лису, кабанчика — он на вас выпишет протокол. Так что просьба не обижаться, слушать и не кормить наших животных, и читать правила посещения национального парка. <...> Животных мы не кормим — теперь мы за это штрафуем, а не предупреждаем», — подчеркнул Калина.

По его словам, недавно был составлен первый такой протокол на туристку из другого региона, которая решила покормить лису. Калина уточнил, что размер штрафа за данное правонарушение составляет 3-4 тысячи рублей.