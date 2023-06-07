На Куршской косе открыли движение по первой части велодорожки

На Куршской косе посетители начали пользоваться уже построенной частью велодорожки от КПП до поселка Лесное. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 7 июня, сообщил руководитель нацпарка Анатолий Калина.



«Поехали. От КПП до поселка Лесное — это 7 километров — покрытие уже сделано. Единственное, мы его пока не будем оформлять — это будет происходить уже после того, как будет сдан весь объект. Но по дорожному полотну вот этому можно ехать аккуратно, не превышать скорость — наслаждаться. То есть у нас большие отзывы от наших гостей, которые уже проехали — все говорят „Замечательная велодорожка“. Поэтому, добро пожаловать!», — рассказал Калина.

Директор нацпарка отметил, что по велодорожке также можно ходить пешеходам: ее ширина — три метра. После нанесения на полотно разметки, для движения велосипедистов будет отведено 1,2 метра, а для пешеходов — 60 сантиметров. Работы по возведению велодорожки продолжаются: еще 28 километров дороги уже подготовлено для нанесения твердого покрытия.

«Мы планируем, что к 6 ноября все дорожное полотно будет готово. И сделаем такое предварительное открытие. Знаки, дорожные стенды — это начнется уже после того, как сделаем дорожное полотно. И к концу года мы ее сдадим, и к следующему сезону, я думаю, наша велодорожка уже будет полностью готова для принятия полноценных любителей велосипедного спорта», — заключил Калина.

В марте 2023 года Анатолий Калина рассказывал, что готов участок в 7 км, длина велодорожки в целом — 23 км. Тогда он заявлял, что пользоваться построенной частью велодорожки не рекомендуется из-за неготовности просек. Спустя месяц администрация национального парка «Куршская коса» все-таки пообещала открыть для движения построенную часть велодорожки от КПП до поселка Лесное «к концу мая».