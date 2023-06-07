Алиханов поручил перебросить деньги с ремонта херсонских детсадов на помощь их муниципалитетам

Из бюджета Калининградской области будут направлены средства на помощь Белгородской и Херсонской областям. В частности, губернатор Антон Алиханов поручил перенаправить на нее деньги, предназначенные для ремонта соцучреждений. Его заявление прозвучали на оперативном совещании в региональном правительстве в среду, 7 июня.



«Вы знаете, что сложная ситуация сложилась в Белгородской области, есть определенные потребности у наших коллег», — сказал Алиханов, поручив выделить деньги на гуманитарную помощь. Также это касается пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС муниципалитетов, «которые мы курируем в Херсонской области», отметил он. Антон Алиханов поручил направить средства из резервного фонда. Далее он заявил следующее: «У нас были заложены средства на ремонты детских садов, еще каких-то социальных учреждений. Очевидно, что, наверное, сейчас с учетом прорыва дамбы, в Алёшках тех же (город в Херсонской области — прим. „Нового Калининграда“), может быть, это не столь актуально и средства надо на что-то другое направить [...] лучше мы эти деньги направим на эти вещи, о которых я сказал».

Дополнено: как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства, речь идет о ремонте детсадов в Алёшках, на которые выделялись деньги из бюджета Калининградской области и которые теперь будут переброшены на более актуальные нужды.