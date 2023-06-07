«Поэксплуатировать за деньги»: мэрия Калининграда готова трудоустроить почти 500 подростков

Мэрия Калининграда готова трудоустроить на лето 478 несовершеннолетних в подведомственные учреждения. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в МБУ «Чистота», к примеру, подростки могут заработать 10 — 12 тысяч рублей в месяц (плюс доплата Центра занятости), на 4-часовой смене рядом с домом.

«Дети будут трудиться на благоустройстве и озеленении города, выполнять простые задания, и как минимум, научатся ценить труд дворников», — поясняет пресс-служба.

В других учреждениях дети помогут организовывать досуг воспитанников лагерей, проводить спортивные мероприятия.

«Поэксплуатировать детский труд (за деньги) собираются и в „Водоканале“. Там з/п — 14.5 тыс. Работу обещают непыльную — цветочки полоть на клумбах предприятия, документы перебрать в архиве и т.п.», — добавляют в пресс-службе.

Звонить по поводу трудоустройства можно по телефонам, указанным в публикации.