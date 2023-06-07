Около филиала Третьяковской галереи в Калининграде хотят создать «декоративные холмы» (фото)

Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде планируют создать «декоративные холмы» при благоустройстве территории у филиала Третьяковской галереи на острове Октябрьском, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Особенностью разнообразия плоского ландшафта в пешеходной зоне по периметру здания предусмотрено максимальное озеленение с созданием декоративных „холмов“ высотой от 0,6 до 1,2 метров. Предусмотрена высадка деревьев, кустарников и создание цветников. У здания музея запроектировано размещение малых архитектурных форм», — уточнили в пресс-службе.

Для беспрепятственного передвижения по территории музейного комплекса все тротуары и пешеходные дорожки шириной не менее двух метров спроектированы с максимальным уклоном не более 5%. Также предусмотрено оборудование пандусов с понижением бордюрного камня.

«После окончания строительства филиала Большого театра и Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств все прилегающие к зданиям территории будут объедены с территорией музейного комплекса в единое общественное пространство, — рассказал гендиректор ООО „СТГ-Запад“ Дмитрий Ржанников. — Проект благоустройства общий, но будет реализован этапами в зависимости от сроков окончания строительства».

Ввести в эксплуатацию филиал Третьяковской галереи обещают до конца 2023 года. Строительство здания общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров ведется на Западной площадке культурно-образовательного кластера, который включает филиалы Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, а также образовательный комплекс и служебное жилье для преподавателей и артистов кластера на Восточной площадке.

Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Возведением объектов занимается компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Изображения с сайта правительства Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter