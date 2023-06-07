Около филиала Третьяковской галереи в Калининграде хотят создать «декоративные холмы» (фото)

В Калининграде планируют создать «декоративные холмы» при благоустройстве территории у филиала Третьяковской галереи на острове Октябрьском, сообщает пресс-служба областного правительства.



«Особенностью разнообразия плоского ландшафта в пешеходной зоне по периметру здания предусмотрено максимальное озеленение с созданием декоративных „холмов“ высотой от 0,6 до 1,2 метров. Предусмотрена высадка деревьев, кустарников и создание цветников. У здания музея запроектировано размещение малых архитектурных форм», — уточнили в пресс-службе.

Для беспрепятственного передвижения по территории музейного комплекса все тротуары и пешеходные дорожки шириной не менее двух метров спроектированы с максимальным уклоном не более 5%. Также предусмотрено оборудование пандусов с понижением бордюрного камня.

«После окончания строительства филиала Большого театра и Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств все прилегающие к зданиям территории будут объедены с территорией музейного комплекса в единое общественное пространство, — рассказал гендиректор ООО „СТГ-Запад“ Дмитрий Ржанников. — Проект благоустройства общий, но будет реализован этапами в зависимости от сроков окончания строительства».

Ввести в эксплуатацию филиал Третьяковской галереи обещают до конца 2023 года. Строительство здания общей площадью 17,5 тысяч квадратных метров ведется на Западной площадке культурно-образовательного кластера, который включает филиалы Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, а также образовательный комплекс и служебное жилье для преподавателей и артистов кластера на Восточной площадке.

Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Возведением объектов занимается компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.