Фирма взыскала с работника 1,3 млн, ранее выплаченные за совершенное им смертельное ДТП

Организация через суд взыскала с работника сумму ранее выплаченной компенсации за совершенное им смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Московский районный суд обратилась организация с иском о взыскании причиненного ей работником ущерба. В 2016 году на ул. Алданской в Калининграде произошло ДТП, в ходе которого водитель данной организации, выезжая с разгрузочной рампы магазина, нарушил ПДД и сбил пешехода. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия. Организация выплатила родственникам погибшей компенсацию морального вреда, причиненного ее работником, и обратилась с иском в суд, чтобы получить выплаченную сумму с виновника ДТП, осужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

В результате Московский районный суд взыскал с мужчины сумму ущерба в размере 1 300 000 рублей и государственную пошлину в размере 14700 рублей. Решение не вступило в законную силу.