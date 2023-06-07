В Калининграде приставы помогли бизнесмену взыскать задолженность со стройфирмы

Калининградские приставы помогли индивидуальному предпринимателю взыскать со строительной фирмы задолженность. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Застройщик не оплатил в полном объеме строительно-монтажные работы, произведенные индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен обратился в суд, который принял его сторону и постановил взыскать со строительной организации 590 тысяч рублей. Поскольку должник не погасил долг добровольно в пятидневный срок, приставами были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Оказалось, что в собственности у застройщика есть легковые автомобили «Мицубиси ASX» 2012 года выпуска, «Мерседес Бенц» 2014 года выпуска, а также банковские счета.

На имущество и денежные средства организации-должника был наложен арест. Чтобы избежать процедуры оценки и реализации автомобилей, а также снять ограничения со счетов, владелец строительной фирмы полностью погасил задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю. Ограничения с имущества и денег должника сняты.