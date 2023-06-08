«Калининградтеплосети» разрешили вырубить 300 деревьев вдоль путей у Ботанического сада

«Калининградтеплосети» разрешили вырубить 300 деревьев и 31 кустарник в районе ул. Лесной и Первомайской вдоль железнодорожных путей. Порубочный билет опубликован на сайте администрации Калининграда. Площадь вырубаемых зеленых насаждений — 1593 кв. м.
Деревья вырубаются из-за реконструкции участка теплотрассы. Компенсационная выплата составляет 10,8 млн рублей. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка вдоль ул. Генеральской на Северной горе 260 деревьев и 23 кустарников взамен вырубленных.