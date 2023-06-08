В Калининградской области с 10 июня изменяются маршруты пригородных автобусов

С 10 июня в регионе изменяются маршруты областных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мининфраструктуры.

Так, вводится маршрут № 582 «пос. Синявино — г. Зеленоградск» с увеличением класса автобусов. На линии будут курсировать автобусы на 60 мест.

Новый маршрут предполагает следующие остановки: г. Зеленоградск, пос. Вишневое, пос. Клинцовка, пос. Каменка, пос. Сокольники, пос. Коврово, пос. Рощино, пос. Куликово, игорная зона «Янтарная», пос. Заостровье, г. Пионерский, пос. Боброво, пос. Александровка, пос. Ольшанка, Пионерский поворот, Сальский поворот, г. Светлогорск, пос. Отрадное, пос. Лесное, пос. Приморье, пос. Орехово, пос. Майский, пос. Янтаровка, пос. Красноторовка, пос. Ягодное, пос. Русское, Балтийский п-т, пос. малая Поваровка, пос. Покровское, пгт. Янтарный, пос. Синявино.

В связи с введением нового маршрута сокращаются дублирующие его автобусы: № 282 «пос. Покровское — г. Пионерский» и № 286 «г. Пионерский — пос. Синявино».

Изменится маршрут автобуса № 288 «г. Пионерский — пос. Донское», который будет ходить через ул. Рабочую (Пионерский городской округ) и пос. Зори (Светлогорский городской округ).

Автобус № 596 «г. Светлогорск — пос. Морское» будет ходить только до Зеленоградска. От Зеленоградска на Куршскую косу по-прежнему можно добраться муниципальным автобусом № 210 «Зеленоградск-Морское».

Расписание можно посмотреть на сайте автовокзала.