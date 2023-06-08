В Калининградской области с 10 июня изменяются маршруты пригородных автобусов

В Калининградской области с 10 июня изменяются маршруты пригородных автобусов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

С 10 июня в регионе изменяются маршруты областных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мининфраструктуры.

Так, вводится маршрут № 582 «пос. Синявино — г. Зеленоградск» с увеличением класса автобусов. На линии будут курсировать автобусы на 60 мест.

Новый маршрут предполагает следующие остановки: г. Зеленоградск, пос. Вишневое, пос. Клинцовка, пос. Каменка, пос. Сокольники, пос. Коврово, пос. Рощино, пос. Куликово, игорная зона «Янтарная», пос. Заостровье, г. Пионерский, пос. Боброво, пос. Александровка, пос. Ольшанка, Пионерский поворот, Сальский поворот, г. Светлогорск, пос. Отрадное, пос. Лесное, пос. Приморье, пос. Орехово, пос. Майский, пос. Янтаровка, пос. Красноторовка, пос. Ягодное, пос. Русское, Балтийский п-т, пос. малая Поваровка, пос. Покровское, пгт. Янтарный, пос. Синявино.

В связи с введением нового маршрута сокращаются дублирующие его автобусы: № 282 «пос. Покровское — г. Пионерский» и № 286 «г. Пионерский — пос. Синявино».

Изменится маршрут автобуса № 288 «г. Пионерский — пос. Донское», который будет ходить через ул. Рабочую (Пионерский городской округ) и пос. Зори (Светлогорский городской округ).

Автобус № 596 «г. Светлогорск — пос. Морское» будет ходить только до Зеленоградска. От Зеленоградска на Куршскую косу по-прежнему можно добраться муниципальным автобусом № 210 «Зеленоградск-Морское».

Расписание можно посмотреть на сайте автовокзала.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter