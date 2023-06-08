Дело калининградца, обвиняемого в сбыте фальшивых пятитысячных купюр, направили в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении калининградца, которого обвиняют в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По предварительной версии, 24-летний житель региона приобрел банкноты в теневом сегменте интернета. Находясь в Москве, молодой человек забрал их из тайника, после чего вернулся в Калининград. «Одной купюрой он расплатился в цветочном магазине, получив сдачу настоящими банкнотами, второй — при покупке фруктов на мини-рынке. Подозреваемый специально выбирал маленькие торговые точки, где нет видеонаблюдения и аппаратов по определению подлинности купюр», — отметили в ведомстве.Во время обысков в квартире калининградца полицейские обнаружили еще семь фальшивок. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 186 УК РФ — «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». За это преступление предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Как сообщалось ранее, молодого человека задержали при выходе из развлекательного комплекса. Сейчас житель области находится под стражей.