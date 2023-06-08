Дело калининградца, обвиняемого в сбыте фальшивых пятитысячных купюр, направили в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении калининградца, которого обвиняют в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По предварительной версии, 24-летний житель региона приобрел банкноты в теневом сегменте интернета. Находясь в Москве, молодой человек забрал их из тайника, после чего вернулся в Калининград. «Одной купюрой он расплатился в цветочном магазине, получив сдачу настоящими банкнотами, второй — при покупке фруктов на мини-рынке. Подозреваемый специально выбирал маленькие торговые точки, где нет видеонаблюдения и аппаратов по определению подлинности купюр», — отметили в ведомстве.