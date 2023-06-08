Посетителей калининградских лесов собираются ловить при помощи фотоловушек и беспилотников

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области объяснили, как будут вычислять тех, кто нарушит запрет и решится на посещение лесов.



«На указанный период лесной охраной также будут применяться фотоловушки для фиксации въезжающего в леса автотранспорта», — уточнили в министерстве.

«Ловить будут все, — сообщил „Новому Калининграду“ министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. — В штате более 100 сотрудников, есть фотоловушки и квадрокоптеры. Запрет полный, никаких палаток в лесу быть не должно».

По поводу Балтийской косы Ступин уточнил, что эта территория относится к городским лесам, и запрет на нее пока не распространяется.

«Завтра заседание по ЧС, — добавил министр. — Там по городским лесам будут свои решения. За пределами гослесфонда есть запреты разводить огонь, в том числе в мангалах, насколько я знаю».

В пресс-службе нацпарка «Куршская коса» уточнили, что запрет на посещение леса на них пока не распространяется.

«Подробности новых противопожарных мер будут известны завтра, — сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. — На данный момент у нас проходит усиленное дежурство. Мы также рекомендуем посетителям отказаться от курения на территории Куршской косы».

Напомним, что с 8 июня для жителей Калининградской области на 21 день вводят запрет на посещение лесов. За нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.