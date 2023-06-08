Из-за засухи в Калининградской области вводят запрет на посещение лесов

Для жителей Калининградской области на 21 день вводят запрет на посещение лесов. Он начинает действовать с четверга, 8 июня, сообщается в Telegram-канале областного Минприроды. За нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.



«В связи с экстремальными погодными явлениями вводится запрет на посещение лесов в Калининградской области гражданами с сегодняшнего дня на 21 день. Просим граждан отнестись с пониманием», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, потенциальный ущерб от лесных пожаров при неосторожном обращении с огнем «может привести к катастрофическим последствиям». «Мера вводится в целях обеспечения безопасности государственного лесного фонда и исключения риска для „лесных“ населенных пунктов», — пояснили в Минприроды.

Накануне в Калининградской области официально объявили о засухе. «Штормовое предупреждение» МЧС начало действовать с 8 июня. С 6 июня в регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности, в Калининграде введен особый противопожарный режим.