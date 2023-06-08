В Заливино завершена реставрация маяка. Первая за 115 лет (фото)

На башне старого маяка, расположенного в поселке Заливино Полесского района, завершена реставрация. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, восстановительные работы на объекте проводились впервые за 115 лет.



«Проведено дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, домастиковка кирпича, восстановление швов, очистка поверхности башни и ее гидрофобизация. Также восстановлены ступени входа в домик смотрителя, северную пристройку в башню, расположенные со стороны залива (все четыре крыльца)», — рассказали о работах в пресс-службе.

Напомним, что реставрация началась в марте этого года. Тогда же историческую флотилию музея дополнил малый рыболовный транспортный бот, который был перенесен из рыбацкой гавани на территорию маячного комплекса.

«Музей привел в порядок корпус, палубу и надстройку, изготовил киль-блоки», — напомнили в музее.

Сейчас маяк открыт с пятницы по воскресенье с 11 до 17 часов. В июле и августе маяк будет открыт и по четвергам.