Эксперт: медведи периодически появляются в Калининградской области

Эксперт: медведи периодически появляются в Калининградской области
Олег Белкин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Медведи периодически появляются в Калининградской области, последний случай был зафиксирован два года назада в Краснознаменском районе. Об этом рассказал председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 июня.

«Периодически они появляются, начиная с девяностых годов прошлого столетия. Два года назад следы медведя встречались в Краснознаменском районе. То есть он благополучно заходил через литовскую границу и был на наших охотничьих угодьях, проходил, но, видимо, опять ушел. Даже слава богу, нам не сильно он нужен», — прокомментировал охотовед.

Он также отметил, что заборы, которые возводят вдоль границ, не являются препятствием для медведей. «По кадрам с белорусско-литовской границы медведи их перелазят влет, ничем их не остановить», — сказал Белкин.

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