В областном обществе охотников рассказали о «серьезном ущербе» фермеров от волков

Волки в Калининградской области наносят существенный ущерб фермерам. Об этом сообщил председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 июня.



По его словам, популяция этих животных в регионе не уменьшается. Вместе с тем нельзя сказать, что их «огромное количество», отметил эксперт. «Но они наносят достаточно серьезный ущерб не только охотничьему хозяйству — в первую очередь фермерам, сельскому хозяйству. Они достаточно агрессивные, и дело не заканчивается только одним животным. Например, могут зарезать пять-десять за один заход. Это очень чувствительно для людей», — прокомментировал Олег Белкин.