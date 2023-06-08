В областном обществе охотников рассказали о «серьезном ущербе» фермеров от волков

В областном обществе охотников рассказали о «серьезном ущербе» фермеров от волков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Волки в Калининградской области наносят существенный ущерб фермерам. Об этом сообщил председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 июня.

По его словам, популяция этих животных в регионе не уменьшается. Вместе с тем нельзя сказать, что их «огромное количество», отметил эксперт. «Но они наносят достаточно серьезный ущерб не только охотничьему хозяйству — в первую очередь фермерам, сельскому хозяйству. Они достаточно агрессивные, и дело не заканчивается только одним животным. Например, могут зарезать пять-десять за один заход. Это очень чувствительно для людей», — прокомментировал Олег Белкин.

Ранее в областном департаменте лесного хозяйства сообщали, что численность волков в Калининградской области втрое превышает норму. По данным ведомства, в 2018 году на территории региона обитало полторы сотни этих животных.

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