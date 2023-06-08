«Берлинский формат»: замглавы Калининграда рассказал о новом мощении в центре города (фото)

«Берлинский формат»: замглавы Калининграда рассказал о новом мощении в центре города (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Театральной применяют новые виды мощения, которые ранее еще не использовались на территории города. Об этом в четверг, 8 июня, журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«Мы там применили новый для Калининграда берлинский формат плитки, — рассказал Шлыков. — Кто гуляет по Калининграду, тот видит, что эта плитка сделана в виде ромбиков и домиков. Также тротуар там выполнен в светлом фоне. Плитка сделана с таким гидродинамическим наплывом, она более шершавая, поэтому требует более качественного ухода за ней. Но в то же время она создает больше света и ощущение пространства».

Журналисты напомнили, что в районе перекрестка с Гвардейским проспектом также применено новшество — тактильная плитка с пластиковыми вставками. Правда, местами эти полоски уже вывалились из ячеек.

«Улица Театральная еще не сдана, — отреагировал Шлыков. — Мы подрядчику на это уже указали, он эти элементы меняет. Брак, как вы знаете, везде бывает. Наша задача — вовремя увидеть при производстве работ и поменять этот брак на качественные изделия. В данном случае, на тактильную плитку, правильную и хорошую, которая будет служить долго».

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