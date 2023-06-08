Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста в РФ

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста в России. Как пишет РБК, соответствующее заключение комитета размещено в электронной базе нижней палаты парламента.



Комитет рекомендовал принять уже одобренный правительство проект в первом чтении. В соответствии с законопроектом призывной возраст в России планируют поднять с 18 лет до 21 года, а возраст отправки в запас — с 27 до 30 лет. Предполагается, что это будет происходить поэтапно: в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и в 2026-м от 21 года до 30 лет.

Проект закона о поэтапном повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта. Согласно документу, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

РБК уточняет, что в пояснительной записке к документу сказано, что эти изменения позволят гражданам гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование; исключат явку школьников в военкоматы; сократят бюджетные траты на проведение медосвидетельствования.