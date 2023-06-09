Калининградские власти намерены ограничить скорость автомобилей на «камерных» улицах

Калининградские власти намерены ограничить скорость автомобилей на «камерных» улицах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде власти собираются ограничить скорость движения личного автотранспорта на нескольких улицах в Центральном районе города. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«Елена Ивановна (Дятлова — прим. „Нового Калининграда“) дала поручение понижать скорость движения на таких улицах с целью исключения травматизма и ДТП, а также для более комфортного нахождения на них жителей», — рассказал он.

Улицы, на которых планируется снизить скорость до 30-40 км/ч, Шлыков назвал «камерными». Ограничение, по его словам, будет регулироваться не только дорожными знаками, но и искусственными неровностями. Эксперимент планируется начать с улиц Красной и Космонавта Пацаева, на проезжей части которых уложена брусчатка.

«Не все рады наличию брусчатого камня на улице, часть жителей просит его убрать и положить асфальт. Они жалуются на то, что шумно, — пояснил Шлыков. — Мы замеряли шумы: если транспортное средство движется со скоростью 30-35 км/ч, то уровень шума в пределах допустимого, но если только скорость повышается до сорока и выше, то шум сразу становится выше норматива».

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