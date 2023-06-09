Синоптики рассказали, когда стоит ожидать дождей в Калининградской области и Прибалтике

Эксперты-метеорологи сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» рассказали, когда стоит ожидать дождей в Прибалтике (в частности, в Калининградской области). На основании анализа различных метеомоделей появились два различных и взаимоисключающих сценария: согласно модели ECMWF в ближайшие 10 дней осадков не будет вообще, но модель GFS предполагает существенное количество осадков (30-50 мм) на предстоящий период.



«Причина такого „разнобоя“ — различные сценарии прогноза у двух моделей: первая „видит“ сохранение влияния антициклона и выход циклонических систем лишь на юго-востоке и севере Европы, а у модели GFS тем временем „нарисовался“ волновой южный циклон с существенным количеством осадков и конвекции на следующей неделе, траектория которого, предположительно, пройдет через наш регион», — поясняют эксперты.

Пока калининградцам предлагают лишь ожидать, так как адекватный прогноз возможен лишь на срок 4-5 дней (в зависимости от синоптической обстановки иногда бывает и гораздо меньше), после чего метеорологические модели начинают существенно расходиться.

«Как минимум в ближайшие 3-4 дня существенных осадков в регионе ждать не стоит, — добавляют эксперты, — а далее прогноз будет корректироваться. Стоит также учесть, что интенсивных дождей в Калининграде и на большей части области не было с апреля, вследствие чего даже потенциальные осадки в умеренном и небольшом количестве (до 5-10 мм за пару дней) серьезно не изменят ситуацию с засухой, а дефицит влаги в почве, вероятнее всего сохранится и в ближайшие недели».