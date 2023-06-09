Мэрия Калининграда усиливает утренний и вечерний полив деревьев из-за засухи

В Калининграде из-за введения максимального пятого уровня пожароопасности городские власти приняли решение о ежедневном поливе деревьев и других зеленых насаждений. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.
«Растительный покров сейчас испытывает невероятную стрессовую нагрузку ввиду отсутствия влаги, — пояснил Шлыков. — Вы видите, что мы сейчас в Калининграде рано утром и поздно вечером проливаем все зеленые насаждения, а в некоторых местах центра города еще и газоны проливаем, чтобы помочь зеленым насаждениям пережить эту непогоду. Мы проливаем больше, чем обычно. Мы откорректировали работу нашего муниципального подведомственного учреждения „Чистота“, переформатировали внутренний трудовой распорядок. Поливаем чаще и больше в связи с наступлением пожароопасного периода».
Чиновник напомнил, что горожанам в ближайшее время стоит избежать посещения городских лесов.
«Естественно, все, что зеленое, так или иначе становится пожароопасным. Чем меньше мы будем создавать потенциальные возможности появления открытого огня, тем лучше», — добавил он.Напомним, что с 8 июня для жителей Калининградской области на 21 день вводят запрет на посещение лесов. За нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Нарушителей обещали вычислять и ловить при помощи фотоловушек и дронов.