Мэрия Калининграда усиливает утренний и вечерний полив деревьев из-за засухи

В Калининграде из-за введения максимального пятого уровня пожароопасности городские власти приняли решение о ежедневном поливе деревьев и других зеленых насаждений. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.



«Растительный покров сейчас испытывает невероятную стрессовую нагрузку ввиду отсутствия влаги, — пояснил Шлыков. — Вы видите, что мы сейчас в Калининграде рано утром и поздно вечером проливаем все зеленые насаждения, а в некоторых местах центра города еще и газоны проливаем, чтобы помочь зеленым насаждениям пережить эту непогоду. Мы проливаем больше, чем обычно. Мы откорректировали работу нашего муниципального подведомственного учреждения „Чистота“, переформатировали внутренний трудовой распорядок. Поливаем чаще и больше в связи с наступлением пожароопасного периода».

Чиновник напомнил, что горожанам в ближайшее время стоит избежать посещения городских лесов.

«Естественно, все, что зеленое, так или иначе становится пожароопасным. Чем меньше мы будем создавать потенциальные возможности появления открытого огня, тем лучше», — добавил он.