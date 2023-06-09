Суд отправил в колонию-поселение жителя области за пьяное ДТП с пострадавшим

Нестеровский районный суд вынес приговор виновнику пьяного ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения. ОБ этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что вечером 23 июля 2022 года нетрезвый водитель вместе с двумя пассажирами двигался на автомобиле в направлении Нестерова. На закруглении автодороги «Добровольск — Нестеров — Чистые Пруды» он превысил скорость, не справился с управлением, в результате автомобиль съехал на правую обочину, врезался в придорожное дерево и опрокинулся на крышу. В результате ДТП находившийся на переднем сиденье пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд квалифицировал его действия по п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. К смягчающим обстоятельствам суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья.

Приговором Нестеровского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.