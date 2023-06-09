Арест двух «Мерседесов» побудил жителя Светлогорска погасить долг в 2 млн

Судебные приставы взыскали 2-миллионную кредитную задолженность и исполнительский сбор 150 тысяч рублей с владельца двух «Мерседесов», арестовав автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Житель Светлогорска накопил крупный долг по кредитам. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Светлогорска. Поскольку должник не исполнил требований судебных приставов в установленные сроки, потребовалось применить меры принудительного взыскания. В собственности у мужчины имелись автомобили «Mercedes Benz» 2007 года и «Mercedes Sprinter» 2011 года. На транспортные средства был наложен арест. Также должнику временно ограничили выезд из Российской Федерации.

Поскольку мужчина не погасил задолженность в установленный 10-дневный срок, ему был начислен исполнительский сбор 150 тысяч рублей, а в отношении имущества началась процедура оценки. Только тогда владелец полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор.

Долг по кредиту будет перечислен взыскателю, исполнительский сбор — в консолидированный бюджет государства. Все ограничения с должника и его имущества сняты.