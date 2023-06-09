В Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

В Калининградской области из-за гибели посевов в результате засухи введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

Решение принято сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как отметил губернатор, за май в регионе выпало всего около 5,5 % осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению — почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.

«Вводим дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах. Уверен, все вместе справимся с ситуацией», — написал Антон Алиханов.