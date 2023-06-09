Роспотребнадзор обнаружил микробиологическое загрязнение воды в трубопроводах Озерска и Правдинска

В трубопроводах систем централизованного водоснабжения Озерска и Правдинска обнаружено микробиологическое загрязнение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«По результатам социально-гигиенического мониторинга установлено микробиологическое загрязнение воды в разводящих сетях Озерска и Правдинска», — говорится в релизе ведомства.

Роспотребнадзор направил ресурсоснабжающим организациям и главам муниципальных образований предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий: «В том числе, предложено усилить производственно-лабораторный контроль и принять меры эффективного обеззараживания воды».

В Калининградской области из-за засухи региональное управление Роспотребнадзора усилило мониторинг качества питьевой воды центральных систем водоснабжения. «Еженедельно отбираются более 50 проб на микробиологические и санитарно-химические показатели (безопасность, безвредность воды)», — уточнили в надзорном ведомстве.

В районах, где отмечаются дефициты подачи воды, управление Роспотребнадзора рекомендовало обеспечить подвоз воды гарантированного качества.