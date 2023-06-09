Власти выделяют деньги Багратионовску и Нестерову на покупку автобусов

Власти выделяют деньги Багратионовску и Нестерову на покупку автобусов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона выделяют из резервного фонда субсидию на закупку автобусов двум муниципалитетам — Багратионовску и Нестерову. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из документа, Багратионовск получит 10 млн 143 тысячи рублей. На эту сумму муниципалитет должен приобрести в срок до 1 декабря два автобуса «для осуществления транспортного обслуживания населения муниципального образования» при условии софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 102 тысячи 454 рубля.

В свою очередь, Нестеров получит 5 млн 701 тыс. 506 рублей на закупку до 1 декабря одного автобуса для обслуживания населения. Софинансирование из средств муниципалитета составит чуть больше 51 тысячи рублей.

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