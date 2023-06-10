В России расширили перечнь жизненно важных препаратов

В России расширили перечнь жизненно важных препаратов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

В России расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его дополнили новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как уточняется в документе, в список добавлены новые лекарственные формы: для препарата сапроптерин для лечения страдающих фенилкетонурией — таблетки диспергируемые; для обезболивающего препарата «Просидол» — подъязычные таблетки появилась, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Как напоминает информагентство, цены на медикаменты из перечня жизненно важных регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне — более 800 медикаментов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter