В России расширили перечнь жизненно важных препаратов

В России расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его дополнили новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как уточняется в документе, в список добавлены новые лекарственные формы: для препарата сапроптерин для лечения страдающих фенилкетонурией — таблетки диспергируемые; для обезболивающего препарата «Просидол» — подъязычные таблетки появилась, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Как напоминает информагентство, цены на медикаменты из перечня жизненно важных регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне — более 800 медикаментов.