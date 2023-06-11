«Работ еще на три-четыре года»: власти все-таки решили чистить озеро в Макс-Ашманн парке

«Работ еще на три-четыре года»: власти все-таки решили чистить озеро в Макс-Ашманн парке
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В рамках благоустройства Макс-Ашманн парка в Калининграде все-таки решили приводить в порядок озеро Летнее. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Надо почистить и озеро, и восстановить нарушенную ещё в советское время гидрологию, а для этого придётся раскопать старое русло ручья», — говорится в релизе.

В ведомстве рассказали, на «темпы работ на объекте несколько замедлились». Необходимо оборудовать на месте бетонной лестнице со стороны ул. Горького «нормальный вход с пандусом» и при этом сохранить стоящее на пути дерево, поэтому нужно исправлять проектно-сметную документацию,

Помимо этого, сейчас чиновники «ищут способы поскорее доставить» в Калининград специальное водосвязное эко-покрытие для дорожек.

«Работ ещё запланировали на ближайшие 3-4 года. И начинать их нужно с заказа образцовых проектов и поиска безупречных подрядчиков», — заключили в ведомстве.

Также в горадминистрации отмечают, что калининградцы задают вопросы о причинах переноса хозгородка из глубины парка на его окраину. «На наш взгляд это вполне логичное решение, к тому же надо понимать, что Дирекции ландшафтных парков уже в ближайшем будущем придётся обслуживать не какую-то полудикую „леснуху“, а вполне себе крупный и благоустроенный зеленый массив, с „твёрдыми“ дорожками, освещением, „Безопасным городом“, скамейками, урнами, и прочими малыми архитектурными формами. А это значит, что в перспективе увеличится и штатное расписание рабочих, которым надо создать нормальные условия труда, да и новую коммунальную технику тоже где-то надо ставить», — пояснили в мэрии.

Работы по благоустройству калининградском Макс-Ашманн парке начались в мае 2023 года с прокладки инженерных сетей. Стоимость работ в целом — более 100 млн рублей. Власти Калининграда ранее не могли решить, стоит ли проводить благоустройство на берегах озера Лесного, расположенного в парке.

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