«Алгоритм групп» тестирует транспортировку легковых авто в морских контейнерах в Калининград

«Алгоритм групп» тестирует транспортировку легковых авто в морских контейнерах в Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Алгоритм Групп» начала тестирование перевозок легковых автомобилей в контейнерах на теплоходе в Калининград. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

«В целях оценки рентабельности и возможности транспортировки легковых автомобилей в морских контейнерах из Санкт-Петербурга в Калининград, компания ООО „Алгоритм Групп“, отправляет на т/х „Пола Гали“ первые два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расчетное прибытие контейнера с автомобилями — 15 июня.

В начале февраля 2023 года ООО «Алгоритм Групп» получила субсидию в 1 млрд рублей на морские грузоперевозки в Калининградскую область. В июне стало известно, что между Белорусской цементной компанией и грузоперевозчиком «Алгоритм Групп» был заключен договор на перевозку цемента.

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