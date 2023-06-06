Алиханов сообщил, что к нему продолжают поступать «вопросы, связанные с дефицитом цемента»

Губернатор Антон Алиханов отчитался о поставках цемента в Калининградскую область. Поводом стало то, что «поступают вопросы, связанные с дефицитом цемента в регионе», написал он в своем телеграм-канале.



«Докладываю: потребность Калининградской области в цементе в июне— чуть более 60 тысяч тонн», — сообщил губернатор. «Уже сегодня АО „Цемрос“ грузит судно объемом 5 тыс. тонн, к концу недели должно прийти в Калининградскую область. До 10 июня планируется отгрузить следующее и далее в течение каждой декады по два судна. Оставшийся объем на июнь „Цемрос“ завезет в регион железной дорогой», — рассказал он. Кроме этого, накануне был заключен договор на перевозку цемента между Белорусской цементной компанией и грузоперевозчиком ООО «Алгоритм Групп» — в течении ближайших десяти дней первый сухогруз с цементом должен отправиться в регион.