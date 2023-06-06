Алиханов сообщил, что к нему продолжают поступать «вопросы, связанные с дефицитом цемента»

Алиханов сообщил, что к нему продолжают поступать «вопросы, связанные с дефицитом цемента»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов отчитался о поставках цемента в Калининградскую область. Поводом стало то, что «поступают вопросы, связанные с дефицитом цемента в регионе», написал он в своем телеграм-канале.

«Докладываю: потребность Калининградской области в цементе в июне— чуть более 60 тысяч тонн», — сообщил губернатор. «Уже сегодня АО „Цемрос“ грузит судно объемом 5 тыс. тонн, к концу недели должно прийти в Калининградскую область. До 10 июня планируется отгрузить следующее и далее в течение каждой декады по два судна. Оставшийся объем на июнь „Цемрос“ завезет в регион железной дорогой», — рассказал он. Кроме этого, накануне был заключен договор на перевозку цемента между Белорусской цементной компанией и грузоперевозчиком ООО «Алгоритм Групп» — в течении ближайших десяти дней первый сухогруз с цементом должен отправиться в регион.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter