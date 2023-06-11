Почти 2 тыс. грузовиков скопились на выезде из Литвы в Белоруссию

Почти две тысячи большегрузов скопились в очереди на выезд из Литвы в Белоруссию. Об этом сообщил в воскресенье, 11 июня, сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на информацию белорусского Госпогранкомитета.



«Так, в пункте пропуска „Мядининкай“ в очереди — более 700 грузовиков. Предполагаемое время ожидания для пересечения границы — 68 часов. Немного меньше очереди на других погранпереходах, но там также стоят более тысячи машин», — уточняет телеканал.

При этом, по данным Госпогранкомитета, с белорусской стороны очередей из большегрузов в сопредельные страны ЕС нет ни по одному направлению. Уточняется, что Литва «в одностороннем порядке прекратила взаимодействие» с белорусскими таможенным и пограничным ведомствами по бесперебойной работе границы.